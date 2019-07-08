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Грузія: ведучого, який обматюкав Путіна, відсторонили від роботи

Понеділок, 8 липня 2019, 19:23

Ведучого телеканалу "Руставі 2" Гіоргія Габунія, який нецензурно вилаявся в бік російського президента Владіміра Путіна, усунули від ефіру.

Про це йдеться у повідомленні телеканалу, передає "Європейська правда".

Як зазначається, його відсторонили на два місяці.

Уточнюється, що орган самоврядування телеканалу вивчив авторський текст ведучого, який був виголошений на початку передачі, і прийняв рішення призупинити його повноваження.

Телеведучий Гіоргій Габунія зробив нецензурний коментар на адресу російського президента в прямому ефірі 7 липня. Його дії засудили президент і прем'єр-міністр Грузії Саломе Зурабішвілі і Мамука Бахтадзе, а також російське МЗС і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Держдума РФ 9 липня попросить уряд заборонити імпорт грузинського вина та мінеральної води, а також заморозити грошові перекази в Грузію. Також у Держдумі вимагають екстрагувати і судити журналіста.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГрузіяПутінЗМІ
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