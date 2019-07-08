Грузія: ведучого, який обматюкав Путіна, відсторонили від роботи

7625 переглядів
Понеділок, 8 липня 2019, 19:23

Ведучого телеканалу "Руставі 2" Гіоргія Габунія, який нецензурно вилаявся в бік російського президента Владіміра Путіна, усунули від ефіру.

Про це йдеться у повідомленні телеканалу, передає "Європейська правда".

Як зазначається, його відсторонили на два місяці.

Уточнюється, що орган самоврядування телеканалу вивчив авторський текст ведучого, який був виголошений на початку передачі, і прийняв рішення призупинити його повноваження.

Телеведучий Гіоргій Габунія зробив нецензурний коментар на адресу російського президента в прямому ефірі 7 липня. Його дії засудили президент і прем'єр-міністр Грузії Саломе Зурабішвілі і Мамука Бахтадзе, а також російське МЗС і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Держдума РФ 9 липня попросить уряд заборонити імпорт грузинського вина та мінеральної води, а також заморозити грошові перекази в Грузію. Також у Держдумі вимагають екстрагувати і судити журналіста.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Грузія Путін ЗМІ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Росія може заборонити імпорт грузинського вина і води через матюки на Путіна 8 липня 2019, 17:56
Матюки на адресу Путіна Кремль назвав "великою ганьбою для грузинів" 8 липня 2019, 15:07
Грузинський канал призупинив мовлення після образ та мату на адресу Путіна в ефірі 8 липня 2019, 08:50
Усі новини
Головні новини
Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя з зустрічі
На Одещині екс-голову РДА знайшли повішеним
Соціологи дізналися, кого українці хочуть бачити прем’єром
Рейтинг партій: Три партії нарощують міць, інші втрачають позиції
Усі новини
соціум

Що таке аутизм і чим такі люди особливі?

дослідження

Друзі, а не родичі, роблять людей щасливішими

дослідження

Сіль можна споживати чи ні? Корисна вона чи шкідлива?