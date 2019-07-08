Зеленський висловив сподівання, що вже за рік війни на Донбасі не буде

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Понеділок, 8 липня 2019, 19:36

Президент Володимир Зеленський сподівається, що протягом року війна на Донбасі скінчиться.

Про це він заявив на брифінгу в понеділок у Києві після завершення саміту Україна-ЄС, пише "Інтерфакс-Україна".

За даними агентства, відповідаючи на запитання про кроки України щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, одним із моментів Зеленський позначив питання пенсій і соцвиплат.

Президент нагадав, що для отримання пенсій в Україні переселенці з окупованих територій не можуть перебувати там більше ніж 60 днів.

"Ми запропонували наступний крок: давайте розширимо можливість людям бути людьми. Ми запропонували термін в один рік, хоча я дуже сподіваюся, що через рік у нас вже не буде цієї війни", - наголосив він.

Зеленський також зазначив, що потрібен чіткий перелік тих продуктів і товарів, які не можна провозити між підконтрольною і непідконтрольною Україні територіями Донбасу, щоб полегшити життя громадянам, які "не грають у політичні ігри" й опинилися в скрутному становищі.

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Теми: Зеленський Донбас війна


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