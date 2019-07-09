До Азовського моря увійшов корабель ВМФ Росії

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Вівторок, 9 липня 2019, 00:49

Росія посилила угрупування в Азовському морі малим протичовновим кораблем (МПК) "Ейськ" (054) проекту 1124М Чорноморського флоту ВМФ РФ.

Про це повідомляє "Український мілітарний портал".

7 липня він пройшов арку мосту поблизу Керчі в напрямку Азовського моря.

"На Чорному морі він приписаний до Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту ВМФ Росії та входить до складу 181-го дивізіону малих протичовнових кораблів 184-ї бригади охорони водного району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що МПК "Ейськ" був спущений на воду 12 квітня 1989 року на підприємстві "Ленінська Кузня" (сучасна назва – "Кузня на Рибальському"), а 28 лютого 1990 року увійшов до складу 181-го дивізіону малих протичовнових кораблів 184-ї бригади охорони водного району Чорноморського флот ВМФ СРСР з базуванням у місті Поті в Грузії.

Після розпаду СРСР тогочасне командування Чорноморського флоту ВМФ СРСР прийняло рішення перебазувати корабель до Севастополя, куди він перейшов в ніч з 31 грудня 1991 року на 1 січня 1992 року.

"У 1999 році МПК-217 перейменували на "Ейськ". У 2017 році він пройшов доковий ремонт на захопленому 13 судоремонтному заводі у Севастополі", - пише видання.

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Теми: Азовське море Росія флот


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