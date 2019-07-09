Рейтинг Трампа піднявся до рекордної позначки

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Вівторок, 9 липня 2019, 04:20

Рейтинг президента США Дональда Трампа сягнув рекордної позначки за весь час його президентства - 44% опитаних американців схвалюють його роботу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного газетою The Washington Post і каналом ABC News.

"44% опитаних схвально оцінюють роботу президента, 53% - не підтримують його діяльність. Таким чином, рейтинг Трампа  підвищився на 5% у порівнянні з квітнем, коли його діяльність позитивно оцінювали 39% респондентів", - йдеться у повідомленні.

Опитування показало, що 51% опитаних задоволені економічною політикою Трампа, 42% - не задоволені.

Майже 47% респондентів вважають, що президент США більшою мірою чи частково відповідальний за зміцнення економіки, тоді, як 48%  вважають, що у цьому мало або взагалі нема його заслуги.

При цьому, 65% опитаних заявили, що поведінка Трампа не відповідає стандартам посади президента, а 28% вважають його поведінку "доречною і правильною".

Підкреслюється, що 59% респондентів проти запуску процедури імпічменту Трампа - цей показник збільшився на 13 відсотків у порівнянні з серпнем минулого року. 37% опитаних підтримують імпічмент.

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Теми: Трамп США


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