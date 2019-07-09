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Гендиректор "Борисполя": Приходили "від Зеленського", послав

Вівторок, 9 липня 2019, 10:14

Джерело: інтерв'ю гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна Ліга.net.

Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявляє, що до нього приходили шахраї, які називалися людьми президента Володимира Зеленського.

Пряма мова: "Кілька шахраїв "від Зеленського" приходили. Я їх швидко послав. Це явні шахраї, точно не мають відношення до команди президента. Така хвиля завжди з'являється з новою владою. Ну, що зазвичай хочуть: Duty Free, кафе".

Деталі: Рябікін найближчі 3 роки (поки діє його контракт) планує реалізувати свою програму, з якою прийшов на посаду гендиректора.

"Буде тиск – доведеться знову піти в публічну площину, в політику. Поки нічого такого немає. Подивимося, що буде у вересні, коли вже має сформуватися уряд".

Рябікін визнає, що під час прем'єрства Арсенія Яценюка, конкурси на оренду площ під Duty Free в Борисполі виграли компанії власника компаній "БФ-груп" Артура Гранца, близького друга нардепа Андрія Іванчука.

"У терміналі D у цих компаній довгострокові контракти, які будуть продовжуватися в існуючому вигляді. Те, як тоді проходили торги і на яких умовах були укладені, – дійсно викликає питання. Основна проблема тут у тому, що монополія за будь-яку ціну хоче зберегти своє становище".

"У нас є потреба в розширенні площ громадського харчування та в меншій мірі – торгових. Але робиться все, щоб жоден новий конкурс не відбувся. [Це роблять] ФДМ, МІУ, хто завгодно, в інтересах монополії. Адже будь-який інший гравець буде для неї конкурентом. Монополію не цікавить пасажир, якість обслуговування. Вона збирає гроші з пасажиропотоку".

Що було раніше: У квітні президент Володимир Зеленський розповів, що до мерів, до облради, до суддів, прокурорів, до представників бізнесу почали ходити аферисти начебто від його імені. Президент наголосив, що нікого ні на що не уповноважував, і порадив викликати поліцію, якщо до когось приходять "рішали" нібито від Зеленського.

Теми: БориспільЗеленський
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