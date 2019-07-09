Посадовці "Укрзалізниці" загребли 7 мільйонів, справу віддали ДБР

Після перевірки філії "Укрзалізниці" - "Центр управління промисловістю", колишніх керівників філії запідозрили у привласненні 7 млн гривень.

Про це 9 липня повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Правоохоронці розслідують закупівлю за завищеними цінами обладнання філією "Центр управління промисловістю" у підприємства, яке афілійоване з її екс-керівником.

Факти правопорушення виявили під час перевірки філії департаментом економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця".

"Під час закупівлі пересувного дробарно-сортувального комплексу було безпідставно завищено його вартість більш ніж на 7 млн грн", - йдеться в повідомленні.

На підприємство поставили обладнання не відповідної якості за майже 16 млн грн. Зокрема, обладнання китайського виробництва, замість українського, як було заявлено в тендерній пропозиції.

Матеріали перевірки передали до Державного бюро розслідувань. У відомстві стверджують, що у ДБР відкрили кримінальне провадження за ч.5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживань службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

"Центр управління промисловістю" має задовольняти потреби залізниць та підприємств залізничного транспорту у видобуванні, виготовленні та постачанні щебеню, піску, гравію, шпал, брусів стрілочних переводів, опор контактної мережі, інших залізобетонних виробах та матеріально-технічних ресурсах.

Наразі, згідно з сайтом УЗ, очолює філію Володимир Кудрявцев.