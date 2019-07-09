Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У фіскалів Волині йдуть обшуки

Вівторок, 9 липня 2019, 11:50

Джерело: прес-служба Державного бюро розслідувань, Facebook-сторінка першого заступника ДБР Ольги Варченко.

Правоохоронці проводять обшуки в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Волинській області у справі про схему формування податкового кредиту та завдання збитків державі на 190 мільйонів гривень.

Деталі: Слідчі викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники ДФС, які покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі "послуги" свій відсоток.

 

Пряма мова: "У чому полягає схема: підприємство-імпортер завозило в Україну транспортні засоби і після їхнього розмитнення продавало їх кінцевому споживачу. Згодом ці ТЗ перепродавали іншим клієнтам за підробленими документами".

"Ці фінансові операції були "транзитними", тобто проводилися спеціально з метою подальшого перепродажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектору економіки. У підсумку ці підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту й ухилялися від сплати податків".

Зараз розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 ККУ.

Слідчі ДБР проводять 14 санкціонованих обшуків у приміщенні територіального органу ДФС, місцях проживання його службових осіб, за адресами діяльності конвертаційних груп, у ході яких документується причетність фігурантів справи до протиправної схеми.

 

Чому це важливо:  6 липня президент Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення. Він звинуватив їх у "кришуванні контрабанди".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
ДБР
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР
Керівниця суду на Черкащині називала вторгнення РФ "звільненням": її затримали
Останні новини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
Усі новини...
Реклама: