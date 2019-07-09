У фіскалів Волині йдуть обшуки

Джерело: прес-служба Державного бюро розслідувань, Facebook-сторінка першого заступника ДБР Ольги Варченко.

Правоохоронці проводять обшуки в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Волинській області у справі про схему формування податкового кредиту та завдання збитків державі на 190 мільйонів гривень.

Деталі: Слідчі викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники ДФС, які покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі "послуги" свій відсоток.

Пряма мова: "У чому полягає схема: підприємство-імпортер завозило в Україну транспортні засоби і після їхнього розмитнення продавало їх кінцевому споживачу. Згодом ці ТЗ перепродавали іншим клієнтам за підробленими документами".

"Ці фінансові операції були "транзитними", тобто проводилися спеціально з метою подальшого перепродажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектору економіки. У підсумку ці підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту й ухилялися від сплати податків".

Зараз розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 ККУ.

Слідчі ДБР проводять 14 санкціонованих обшуків у приміщенні територіального органу ДФС, місцях проживання його службових осіб, за адресами діяльності конвертаційних груп, у ході яких документується причетність фігурантів справи до протиправної схеми.

Чому це важливо: 6 липня президент Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення. Він звинуватив їх у "кришуванні контрабанди".