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Синоптик: На спеку не розраховуйте

Вівторок, 9 липня 2019, 12:32

В Україні збережеться "вереснева свіжість", а найближчої ночі  температура повітря у більшості областей опуститься до +7+14 градусів.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталя Діденко.

"Холод не лише триватиме найближчим часом в Україні, а й ще більше підсинить наші ранкові та вечірні носи", - стверджує Діденко.

 

За її словами, найближчої ночі стовпчики термометрів у більшості областей України опустяться до +7+14 градусів, а вдень потепліє до +17+24 градусів.

У південній частині країни 10 липня буде +12+16 градусів, вдень +23+26 градусів.

 
Погода на середу, 10 липня

"Дощі в більшості областей України пройдуть разом із атмосферними фронтами північно-східного циклону Pirmin, а ось вплив далекого атлантичного антициклону Winnie зумовить переважно суху погоду на півдні та на південному сході", - повідомила синоптик.

 

На Заході та Півночі у середу прогнозують поривчастий вітер.

У Києві 10 липня, очікується періодичний дощ, часом рвучкий західний вітер, вночі +12+14 градусів, вдень близько +20 градусів.

"Ця практично вереснева свіжість серед липня ще потриває довгенько в Україні, на спеку не розраховуйте", - додала Діденко.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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