Понад 130 тисяч внесків у фонд Наливайченка конфіскують до бюджету

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Вівторок, 9 липня 2019, 13:02

Джерело: сайт НАЗК

Національне агентство з запобігання корупції повідомляє, що понад 130 тисяч гривень незаконного внеску на підтримку кандидата у президенти Валентина Наливайченка конфіскують до держбюджету.

Пряма мова: "Вінницький міський суд… визнав винною у вчиненні адміністративного правопорушення фізичну особу, яка надала добровільний  внесок  до виборчого фонду кандидата на пост президента [Валентина Наливайченка] з порушенням встановленого законом порядку надання внеску".

Деталі: Факт правопорушення виявило НАЗК під час аналізу фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду Наливайченка.

Внесок зробила особа, яка має непогашений податковий борг, що є порушенням закону про вибори президента.

"Суд постановив застосувати до внескодавця стягнення у вигляді  штрафу у розмірі 1190 гривень на користь держави, з конфіскацією суми внеску у розмірі 137 тисяч 500 гривень".

Українська правда

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Теми: НАЗК Наливайченко суд


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