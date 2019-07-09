Понад 130 тисяч внесків у фонд Наливайченка конфіскують до бюджету

Джерело: сайт НАЗК

Національне агентство з запобігання корупції повідомляє, що понад 130 тисяч гривень незаконного внеску на підтримку кандидата у президенти Валентина Наливайченка конфіскують до держбюджету.

Пряма мова: "Вінницький міський суд… визнав винною у вчиненні адміністративного правопорушення фізичну особу, яка надала добровільний внесок до виборчого фонду кандидата на пост президента [Валентина Наливайченка] з порушенням встановленого законом порядку надання внеску".

Деталі: Факт правопорушення виявило НАЗК під час аналізу фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду Наливайченка.

Внесок зробила особа, яка має непогашений податковий борг, що є порушенням закону про вибори президента.

"Суд постановив застосувати до внескодавця стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1190 гривень на користь держави, з конфіскацією суми внеску у розмірі 137 тисяч 500 гривень".