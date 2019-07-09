Зеленський поїде в Чорнобиль: жоден турист не постраждає

10 липня ДСП "Чорнобильська АЕС" прийме в експлуатацію нову арку над зруйнованим 4 реактором, у заходах візьме участь президент Володимир Зеленський, але 10-кілометрову зону через це не перекриватимуть.

Про це повідомили у Державному агентстві України з управління зоною відчуження та Управлінні державної охорони.

Раніше голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що отримав повідомлення від ДАЗВ про те, що через візит президента повністю перекриють 10-кіолометрову чорнобильську зону.

За його словами, це зупинить туризм на цей день і зашкодить репутації країни.

"Нас тільки вчора ввечері попередили, що у всю 10-кілометрову зону нас – тобто туристичні групи – не допустять через заходи безпеки. Завтра у зоні відчуження очікується більше 300 туристів-іноземців. Це середня цифра щоденних відвідувачів Чорнобиля", - сказав Ємельяненко у коментарі УП.

Він додав, що Асоціація звернулася до профільних депутатів, які курують туризм, щоб вони провели перемовини щодо вирішення цієї ситуації в Адміністрації президента.

Прес-секретар ДАЗВ Олена Ковальчук у коментарі УП підтвердила, що на 10 липня запланована передача об’єкта НБК (новий безпечний конфайнмент) від підрядника до Чорнобильської станції, але відзначила, що якихось безпрецедентних заходів безпеки не заплановано.

"Буде президент, представники ЄБРР, Чорнобильського фонду "Укриття", представники Мінекології і звісно Держагентства з управління зоною відчуження. Будуть вживатися стандартні заходи безпеки, які вживаються під час візитів офіційних осіб. Але якогось надзвичайного обмеження не має бути", - сказала вона.

Згодом цю інформацію підтвердили і в Управлінні держохорони.

"УДО у зв’язку з можливим візитом президента Володимира Зеленського до Чорнобильської зони не здійснює жодних обмежувальних заходів у десятикілометровій зоні. Завтра, як і у будь-який інший день, всі туристичні об’єкти працюватимуть у звичайному робочому режимі, а іноземні та українські туристи матимуть змогу відвідати екскурсійні маршрути в Чорнобильській зоні встановленим порядком", - йдеться в повідомленні УДО у Facebook.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив УП, що перекриття руху автотранспорту за маршрутом переміщення президента не передбачено.

"У випадку виникнення ускладнень в оперативній обстановці можливе обмеження руху транспорту до місць проведення заходів за участю глави держави", - підсумував Тракало.

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