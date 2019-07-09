Президент оновив склад Наглядової ради "Укроборонпрому"

Указ набирає чинності з дня його опублікування, 9 липня.

Таким чином Зеленський звільнив Михайла Згуровського, який очолив раду у січні 2018 року, та призначив нових членів Наглядової ради концерну - Давида Арахамію та Андрія Загороднюка.

Українська правда

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