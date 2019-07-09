Президент оновив склад Наглядової ради "Укроборонпрому"

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Вівторок, 9 липня 2019, 16:06

Президент Володимир Зеленський підписав указ про оновлення складу наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Документ №499/2019 опублікований на сайті глави держави.

Таким чином Зеленський звільнив Михайла Згуровського, який очолив раду у січні 2018 року, та призначив нових членів Наглядової ради концерну - Давида Арахамію та Андрія Загороднюка.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, 9 липня.

Нагадаємо:

  • Давид Арахамія - №4 у списку партії "Слуга народу", раніше був призначеним також Секретарем Національної інвестиційної ради.
  • Андрій Загороднюк був головою проектного офісу реформ при Міністерстві оборони, 5 липня призначений також позаштатним радником президента.
  • Раніше повідомлялося, що у двох із чотирьох призначених членів наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" в березні 2019 року закінчилися повноваження.
  • За квотою президента в 2014 році членами наглядової ради були призначені генерал-лейтенанта запасу Ярослав Скалько та голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський.
  • Повноваження обох сплинули в березні цього року.  У січні 2018 року членом наглядової ради також був призначений ректор КПІ Михайло Згуровський, який і очолив раду.
  • Загалом строк повноважень членів наглядової ради становить п’ять років.

Українська правда

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Теми: Зеленський Укроборонпром


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