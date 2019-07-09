Швеція депортує українку, яка втратила ногу під час теракту у Стокгольмі

Громадянка України, яка втратила праву ногу в результаті теракту в Стокгольмі у квітні 2017 року, може бути депортована зі Швеції через місяць.

Про це повідомляє The Local.

39-річна Ірина Заманова у квітні 2017 року приїхала до Швеції як туристка, коли стався теракт. Вона була серед десяти поранених, а її травми були настільки серйозними, що лікарі вимушені були ампутувати їй праву ногу.

Теракт скоїв шукач притулку з Узбекистану Рахмат Акілов, який присягнув на вірність ІДІЛ. Він викрав вантажівку і в’їхав у пішоходів у центрі Стокгольма. В результаті теракту загинули п'ять людей та десять отримали поранення. У червні 2018 року Акілова засудили до довічного ув’язнення.

Заманова спочатку отримала дозвіл на тимчасове проживання, оскільки вона була свідком у судовому процесі проти нападника.

Оскільки цей дозвіл закінчився, вона подала заяву на постійне проживання у Швеції на засадах співчуття в "надзвичайних обставинах". Це формулювання виписано в міграційному законодавстві Швеції, але воно рідко застосовується.

У серпні минулого року її клопотання відхилила Шведська міграційна служба, а потім міграційний суд після того, як вона подала апеляцію. Заманова оскаржила це рішення у вищому суді Швеції з питань міграції

Адвокат Генрік Хоффман, який представляє Заманову, заявив, що суд вирішив не розглядати справу, тобто рішення суду нижчої інстанції залишилося чинним

Хоффман сказав, що, серед іншого, вони звернулися до суду з проханням вважати, що Заманова не зможе отримати такий же рівень медичної допомоги в Україні, як у Швеції.

"Очевидно, що суди не вважали, що це надзвичайні обставини", - сказав він, додавши, що вважає, що "дуже прикро", що Швеція не змогла піклуватися про жінку, яка потрапила в жахливу ситуацію не з власної провини.

Рішення означає, що Замановій разом з 14-річною донькою доведеться залишити Швецію через чотири тижні.

Європейська правда