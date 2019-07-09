Українка вийшла до півфіналу найпрестижнішого тенісного турніру

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Вівторок, 9 липня 2019, 19:08

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру "Вімблдон".

Про це повідомляє Sportarena.

За інформацією видання, Світоліна у двох сетах переграла Кароліну Мухову з Чехії. Загальний рахунок - 7: 5, 6: 4.

Зазначається, що на початку першої партії українська тенісистка програвала з рахунком 2:5, проте потім видала прекрасну серію з 5 виграних поспіль геймів.

У другому сеті перевага Світоліної була незаперечною, і вона впевнено довела матч до переконливої ​​перемоги.

У півфіналі "Вімблдону" українка зустрінеться з румункою Сімоною Халеп.

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Теми: спорт


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