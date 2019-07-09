Українка вийшла до півфіналу найпрестижнішого тенісного турніру
Вівторок, 9 липня 2019, 19:08
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру "Вімблдон".
Про це повідомляє Sportarena.
За інформацією видання, Світоліна у двох сетах переграла Кароліну Мухову з Чехії. Загальний рахунок - 7: 5, 6: 4.
Зазначається, що на початку першої партії українська тенісистка програвала з рахунком 2:5, проте потім видала прекрасну серію з 5 виграних поспіль геймів.
У другому сеті перевага Світоліної була незаперечною, і вона впевнено довела матч до переконливої перемоги.
У півфіналі "Вімблдону" українка зустрінеться з румункою Сімоною Халеп.