Путін звинуватив альтернативні джерела енергії в бідах птахів і черв'яків

Президент Росії Володимир Путін розкритикував вітрові електростанції, оскільки, на його думку, вони завдають шкоди навколишній природі.

Про це він заявив у вівторок на "Глобальному саміті з виробництва та індустріалізації", який проходив в російському Єкатеринбурзі.

"Чи комфортно буде людям жити на планеті, заставленій частоколом вітряків і покритій декількома шарами сонячних батарей?" - задається Путін риторичним питанням.

Подібні джерела енергії він порівнює із "замітанням сміття під килим".

"Ось усі знають, що вітрова генерація гарна річ, але про птахів хіба згадують у цьому випадку? Скільки птахів гине", - журиться російський лідер.

Згадав він і про наслідки енергії вітру для черв'яків.

"Вони (вітрогенератори) так трясуться, що черв'яки виповзають із землі", - зазначив Путін.

"Це не жарти, насправді, це серйозні наслідки застосування ось цих сучасних способів отримання енергії", - сказав він.