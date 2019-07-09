Путін звинуватив альтернативні джерела енергії в бідах птахів і черв'яків
Президент Росії Володимир Путін розкритикував вітрові електростанції, оскільки, на його думку, вони завдають шкоди навколишній природі.
Про це він заявив у вівторок на "Глобальному саміті з виробництва та індустріалізації", який проходив в російському Єкатеринбурзі.
"Чи комфортно буде людям жити на планеті, заставленій частоколом вітряків і покритій декількома шарами сонячних батарей?" - задається Путін риторичним питанням.
Подібні джерела енергії він порівнює із "замітанням сміття під килим".
"Ось усі знають, що вітрова генерація гарна річ, але про птахів хіба згадують у цьому випадку? Скільки птахів гине", - журиться російський лідер.
Згадав він і про наслідки енергії вітру для черв'яків.
"Вони (вітрогенератори) так трясуться, що черв'яки виповзають із землі", - зазначив Путін.
"Це не жарти, насправді, це серйозні наслідки застосування ось цих сучасних способів отримання енергії", - сказав він.
С очередным рывком и прорывом вас, россияне! Путин об отказе от традиционных источников энергии.— Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 9 липня 2019 р.
Плешивая мумия застряла в средневековье. Безлопастные ветрогенераторы на эффекте вихревой дорожки Кармана, например. Даже не пытайтесь объснить сказочному маразматику что это такое 😂 pic.twitter.com/NT9Z2bJDke