Зеленський за один день звільнив 70 голів райадміністрацій

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Вівторок, 9 липня 2019, 21:22

Президент Володимир Зеленський видав у вівторок розпорядження про звільнення з посад 70 голів районних державних адміністрації.

Про це свідчать розпорядження президента від 9 липня №76-№146  включно.

Причиною звільнень є закінчення строку повноважень президента України.

Зокрема, президент звільнив:

  1. Олександра Настасенка з посади голови Голосіївської районної в місті Києві держадміністрації.
  2. Володимира Каретка - з посади голови Святошинської районної в місті Києві держадміністрації.
  3. Ігоря Довбаня - з посади голови Солом'янської районної в місті Києві держадміністрації.
  4. Владислава Уткіна - з посади голови Гайсинської РДА Вінницької області.
  5. Олега Легезу - з посади голови Жмеринської РДА Вінницької області.
  6. Ярослава Чернегу - з посади голови Літинської РДА Вінницької області.
  7. Олега Китасюка - з посади голови Могилів-Подільської РДА Вінницької області.
  8. Сергія Ладана - з посади голови Мурованокуриловецької РДА Вінницької області.
  9. Людмилу Марцин - з посади голови Теплицької РДА Вінницької області.
  10. Леоніда Лобаня - з посади голови Тростянецької РДА Вінницької області.
  11. Катерину Кедик - з посади голови Шаргородської РДА Вінницької області.
  12. Михайла Вдовцова - з посади голови Ямпільської РДА Вінницької області.
  13. Наталію Василець - з посади голови Володимир-Волинської РДА Волинської області.
  14. Юлію Гринчук - з посади голови Горохівської РДА Волинської області.
  15. Валерія Ткачука - з посади голови Ківерцівської РДА Волинської області.
  16. Віктора Козака - з посади голови Ковельської РДА Волинської області.
  17. Андрія Харламповича - з посади голови Ратнівської РДА Волинської області.
  18. Анатолія Бринчука - з посади голови Старовижівської РДА Волинської області.
  19. Ореста Василишина - з посади голови Турійської РДА Волинської області.
  20. Василя Голядинця - з посади голови Шацької РДА Волинської області.
  21. Дмитра Дресвяннікова - з посади голови Бахмутської РДА Донецької області.
  22. Дмитра Такаджи - з посади голови Волноваської РДА Донецької області.
  23. Дмитра Черницю - з посади голови Мангушської РДА Донецької області.
  24. Володимира Сагайдака - з посади голови Новомосковської РДА Дніпропетровської області.
  25. Петра Яригна - з посади голови Бердичівської РДА Житомирської області.
  26. Миколу Жилінського - з посади голови Черняхівської РДА Житомирської області.
  27. Михайла Русанюка - з посади голови Виноградівської РДА Закарпатської області.
  28. Василя Дем’янчука - з посади голови Тячівської РДА Закарпатської області.
  29. Назарія Павлія - з посади голови Хустської РДА Закарпатської області.
  30. Юрія Клименка - з посади голови Гайворонської РДА Кіровоградської області.
  31. Олександра Лукашова - з посади голови Знам’янської РДА Кіровоградської області.
  32. Павла Сороку - з посади голови Маловисківської РДА Кіровоградської області.
  33. Андрія Кочергу - з посади голови Новгородківської РДА Кіровоградської області.
  34. Олександра Сенченка - з посади голови Новомиргородської РДА Кіровоградської області.
  35. Ольгу Бороту - з посади голови Олександрівської РДА Кіровоградської області.
  36. Сергія Самородченка - з посади голови Онуфріївської РДА Кіровоградської області.
  37. Сергія Завалія - з посади голови Петрівської РДА Кіровоградської області.
  38. Сергія Твердовського - з посади голови Світловодської РДА Кіровоградської області.
  39. Ольгу Анісімову-Шило - з посади голови Устинівської РДА Кіровоградської області.
  40. Андрія Шевкенича - з посади голови Дрогобицької РДА Львівської області.
  41. Надію Щур - з посади голови Жовківської РДА Львівської області.
  42. Володимира Кирилича - з посади голови Кам’янка-Бузької РДА Львівської області.
  43. Ігоря Хруня - з посади голови Пустомитівської РДА Львівської області.
  44. Олександра Лабецького - з посади голови Турківської РДА Львівської області.
  45. Андрія Грачова - з посади голови Біловодської РДА Луганської області.
  46. Людмилу Латишеву - з посади голови Новопсковської РДА Луганської області.
  47. Сергія Шакуна - з посади голови Попаснянської РДА Луганської області.
  48. Дмитра Мухтарова - з посади голови Сватівської РДА Луганської області.
  49. Анатолія Гаркавого - з посади голови Старобільської РДА Луганської області.
  50. Дениса Мусієнка - з посади голови Болградської РДА Одеської області.
  51. Камандара Байрамова - з посади голови Великобагачанської РДА Полтавської області.
  52. Тамілу Шевченко - з посади голови Кобеляцької РДА Полтавської області.
  53. Ярослава Березюка - з посади голови Володимирецької РДА Рівненської області.
  54. Миколу Петрушка - з посади голови Дубровицької РДА Рівненської області.
  55. Анатолія Смаглюка - з посади голови Зарічненської РДА Рівненської області.
  56. Григорія Сіденка - з посади голови Великописарівської РДА Сумської області.
  57. Вікторію Сокол - з посади голови Глухівської РДА Сумської області.
  58. Сергія Хрупу - з посади голови Краснопільської РДА Сумської області.
  59. Віталія Супруна - з посади голови Охтирської РДА Сумської області.
  60. Геннадія Дорошенка - з посади голови Сумської РДА Сумської області.
  61. Людмилу Юзьків - з посади голови Борщівської РДА Тернопільської області.
  62. Ігоря Яворського - з посади голови Зборівської РДА Тернопільської області.
  63. Юрія Ништу - з посади голови Теребовлянської РДА Тернопільської області.
  64. Олександра Похилого - з посади голови Тернопільської РДА Тернопільської області.
  65. Володимира Сергійчука - з посади голови Волочиської РДА Хмельницької області.
  66. Богдана Солошенка - з посади голови Кам'янської РДА Черкаської області.
  67. Олега Недогоду - з посади голови Монастирищенської РДА Черкаської області.
  68. Володимира Клименка - з посади голови Чигиринської РДА Черкаської області.
  69. Сергія Джоболду - з посади голови Чорнобаївської РДА Черкаської області.
  70. Володимира Потапенка - з посади голови Шполянської РДА Черкаської області.

Українська правда

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Теми: Зеленський регіони звільнення


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