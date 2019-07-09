Зеленський за один день звільнив 70 голів райадміністрацій

Президент Володимир Зеленський видав у вівторок розпорядження про звільнення з посад 70 голів районних державних адміністрації.

Про це свідчать розпорядження президента від 9 липня №76-№146 включно.

Причиною звільнень є закінчення строку повноважень президента України.

Зокрема, президент звільнив: