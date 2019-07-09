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Суд відпустив додому звинувачуваного у держзраді екс-голову МОЗ Криму

Вівторок, 9 липня 2019, 23:27

Дніпровський районний суд Києва змінив на домашній арешт запобіжний захід для колишнього міністра охорони здоров’я Криму Петра Михальчевського, якого звинувачують у державній зраді.

Про це повідомляє у Facebook речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

"Щойно Дніпровський районний суд м. Києва звільнив з-під варти екс-главу МОЗ Криму Петра Михальчевського, який звинувачується в державній зраді, змінивши йому запобіжний захід на домашній арешт", - пише вона.

 

За це Сарган "подякувала" Конституційному суду, який визнав подібні звинувачення такими, що не вимагають обов’язкового тримання під вартою у СІЗО.

"Чекаємо засідання по Вишинському і Єфремову...", - додала речниця.

Українська правда
Теми: Кримсударешт
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