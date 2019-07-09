Звільнено головних митників у 4 регіонах

22997 переглядів
Вівторок, 9 липня 2019, 23:43

Виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов звільнив голів митниць у Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях.

Про це він повідомляє у Facebook.

"За результатами наради в Ужгороді я прийняв рішення про увільнення від виконання обов’язків керівників чотирьох митниць західного регіону – Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької", - написав Власов.

За його словами, замість них цю роботу виконуватимуть "фахові спеціалісти з числа керівного складу митних департаментів ДФС".

Нагадаємо:

  • Раніше президент Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення через контрабанду в регіонах.
  • Зеленський закликав чиновників написати заяви самостійно протягом двох днів. Інакше він вимагав від в.о. голови ДФС Олександра Власова звільнити всіх чотирьох начальників.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: митниця регіони звільнення


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський вимагає звільнення 4 начальників регіональних митниць 6 липня 2019, 16:36
Нефьодов розповів, коли запрацює електронна митниця 6 липня 2019, 12:54
Кабмін призначив Нефьодова керівником Державної митної служби 5 липня 2019, 14:45
Усі новини
Головні новини
Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя з зустрічі
На Одещині екс-голову РДА знайшли повішеним
Соціологи дізналися, кого українці хочуть бачити прем’єром
Рейтинг партій: Три партії нарощують міць, інші втрачають позиції
Усі новини
соціум

Що таке аутизм і чим такі люди особливі?

дослідження

Друзі, а не родичі, роблять людей щасливішими

дослідження

Сіль можна споживати чи ні? Корисна вона чи шкідлива?