Звільнено головних митників у 4 регіонах

Виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов звільнив голів митниць у Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях.

Про це він повідомляє у Facebook.

"За результатами наради в Ужгороді я прийняв рішення про увільнення від виконання обов’язків керівників чотирьох митниць західного регіону – Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької", - написав Власов.

За його словами, замість них цю роботу виконуватимуть "фахові спеціалісти з числа керівного складу митних департаментів ДФС".

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