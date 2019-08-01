З серпня окрім поліції вулиці патрулюватиме Нацгвардія

426 переглядів
Четвер, 1 серпня 2019, 02:06

З 1 серпня військовослужбовці Національної гвардії України будуть залучені до охорони громадського порядку у складі самостійних піших патрулів.

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

До цього гвардійці несли службу спільно зі співробітниками Національної поліції. У новому форматі для забезпечення правопорядку буде залучено близько 2000 патрульних, 100 одиниць автомобільного транспорту та 100 службових собак.

Службу гвардійці нестимуть п’ять днів на тиждень по шість годин, утім за ускладнення оперативної обстановки час служби військових може бути змінений.

В поліції пояснили, що самостійне несення служби з охорони громадського порядку військовими правоохоронцями є досить поширеним серед споріднених формувань країн Європи.

Під час патрулювання гвардійці екіпіруватимуться та озброюватимуться спецзасобами та штатною зброєю.  

Планування маршрутів патрулювання проводитиметься в залежності від криміногенної ситуації в конкретному населеному пункті. Гвардійські патрулі залучатимуться у ті райони міст, де обстановка більш напружена.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: МВС Нацгвардія поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Екс-співробітник МВС шпигував в Україні на користь Росії – СБУ 31 липня 2019, 10:38
Аваков: Порошенко бреше, але по бєспрєдєлу його "кінчати" не можна 30 липня 2019, 08:46
У МВС пояснили, навіщо відправили спецзагони на виборчі дільниці 25 липня 2019, 01:16
Усі новини
Головні новини
Спадкоємець Аль-Каїди, син Усами бін Ладена мертвий
Новини 31 липня: Відео-реконструкція нападу на Гандзюк, кадри Зеленського
У Мінську домовилися з 1 серпня розміновувати міст у Станиці Луганській
Біля одного з КПВВ почали вибухати боєприпаси, рух повністю зупинили
Усі новини
Смак життя

Трохи про баклажани. Рецепти приготування

success story

Цікаві факти про сучасні літаки

Фото

Світ у краплях дощу