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З серпня окрім поліції вулиці патрулюватиме Нацгвардія

Четвер, 1 серпня 2019, 02:06
З серпня окрім поліції вулиці патрулюватиме Нацгвардія

З 1 серпня військовослужбовці Національної гвардії України будуть залучені до охорони громадського порядку у складі самостійних піших патрулів.

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

До цього гвардійці несли службу спільно зі співробітниками Національної поліції. У новому форматі для забезпечення правопорядку буде залучено близько 2000 патрульних, 100 одиниць автомобільного транспорту та 100 службових собак.

Службу гвардійці нестимуть п’ять днів на тиждень по шість годин, утім за ускладнення оперативної обстановки час служби військових може бути змінений.

В поліції пояснили, що самостійне несення служби з охорони громадського порядку військовими правоохоронцями є досить поширеним серед споріднених формувань країн Європи.

Під час патрулювання гвардійці екіпіруватимуться та озброюватимуться спецзасобами та штатною зброєю.  

Планування маршрутів патрулювання проводитиметься в залежності від криміногенної ситуації в конкретному населеному пункті. Гвардійські патрулі залучатимуться у ті райони міст, де обстановка більш напружена.

Теми: МВСНацгвардіяполіція
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