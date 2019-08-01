США запровадили санкції проти глави МЗС Ірану

Адміністрація США внесла міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа до санкційного списку.

Про це пише DW.

Як повідомляється з урядових кіл, стосовно Заріфа введені санкції через те, що міністр є "міжнародним уособленням режиму, який проводить пропагандистські і дезинформаційні кампанії на підтримку ядерної програми Ірану, балістичних ракет і терористичних мереж".

Нові санкції, введені щодо Заріфа, який вважається "помірним" політиком, можуть ще більше посилити напруженість між США і Іраном.

При цьому Заріф зможе і надалі відвідувати штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку. Раніше, в червні, США ввели санкції відносно глави Ірану, аятоли Алі Хаменеї і ряду високопоставлених членів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

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