США запровадили санкції проти глави МЗС Ірану
Четвер, 1 серпня 2019, 03:01
Адміністрація США внесла міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа до санкційного списку.
Про це пише DW.
Як повідомляється з урядових кіл, стосовно Заріфа введені санкції через те, що міністр є "міжнародним уособленням режиму, який проводить пропагандистські і дезинформаційні кампанії на підтримку ядерної програми Ірану, балістичних ракет і терористичних мереж".
Нові санкції, введені щодо Заріфа, який вважається "помірним" політиком, можуть ще більше посилити напруженість між США і Іраном.
При цьому Заріф зможе і надалі відвідувати штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку. Раніше, в червні, США ввели санкції відносно глави Ірану, аятоли Алі Хаменеї і ряду високопоставлених членів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).
Нагадуємо:
- 20 липня Іран затримав у Ормузькій протоці нафтовий танкер під британським прапором і доставив його до порту Бандар-Аббас.
- Також Іран затримав інший британський танкер Mesdar, але судну дозволили продовжити курс після того, як на борт піднявся озброєний персонал і надав попередження щодо безпеки та екологічних проблем.
- Як відомо, напруження в Ормузькій протоці зросло після того, як Гібралтар затримав іранський супертанкер на запит Сполучених Штатів до Великої Британії.
- Президент Ірану Хасан Рухані раніше погрожував перекрити Ормузьку протоку, якою проходить близько третини всієї транспортованої морем нафти.
- Після цього Британія виступила з ідеєю про створення військово-морської місії під керівництвом Європи щодо забезпечення безпеки перевезень через Ормузьку протоку. Франція, Італія і Данія підтримують цю пропозицію.