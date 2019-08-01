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США запровадили санкції проти глави МЗС Ірану

Четвер, 1 серпня 2019, 03:01

Адміністрація США внесла міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа до санкційного списку.

Про це пише DW.

Як повідомляється з урядових кіл, стосовно Заріфа введені санкції через те, що міністр є "міжнародним уособленням режиму, який проводить пропагандистські і дезинформаційні кампанії на підтримку ядерної програми Ірану, балістичних ракет і терористичних мереж".

Нові санкції, введені щодо Заріфа, який вважається "помірним" політиком, можуть ще більше посилити напруженість між США і Іраном.

При цьому Заріф зможе і надалі відвідувати штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку. Раніше, в червні, США ввели санкції відносно глави Ірану, аятоли Алі Хаменеї і ряду високопоставлених членів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Нагадуємо:

  • 20 липня Іран затримав у Ормузькій протоці нафтовий танкер під британським прапором і доставив його до порту Бандар-Аббас.
  • Також Іран затримав інший британський танкер Mesdar, але судну дозволили продовжити курс після того, як на борт піднявся озброєний персонал і надав попередження щодо безпеки та екологічних проблем.
  • Як відомо, напруження в Ормузькій протоці зросло після того, як Гібралтар затримав іранський супертанкер на запит Сполучених Штатів до Великої Британії.
  • Президент Ірану Хасан Рухані раніше погрожував перекрити Ормузьку протоку, якою проходить близько третини всієї транспортованої морем нафти.
  • Після цього Британія виступила з ідеєю про створення військово-морської місії під керівництвом Європи щодо забезпечення безпеки перевезень через Ормузьку протоку. Франція, Італія і Данія підтримують цю пропозицію.

Теми: ІрансанкціїСША
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