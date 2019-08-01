Ізраїль схвалив будівництво будинків на Західному березі річки Йордан

Уряд Ізраїлю схвалив будівництво сотень палестинських будинків на зайнятому Західному березі річки Йордан. Крім того, спецслужби дозволили зведення єврейських поселень.

Про це пише DW.

Рішення було одноголосно прийняте кабінетом міністрів незадовго до прибуття в Ізраїль радника президента США Джареда Кушнера, якого також в середу прийняв у Єрусалимі прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

Плани ізраїльського уряду передбачають будівництво 700 будинків для палестніцев і 6000 будинків для єврейських поселенців на території зони C, яка знаходиться під повним контролем Ізраїлю.

Поки залишається неясним, чи будуть будинки збудовані заново або влада видасть дозвіл на використання вже зведених будівель. Зона C охоплює майже 60 відсотків Палестинської автономії.

Спостерігачі припускають, що за дозволом на будівництво будинків для палестинців ховається бажання Нетаньяху виказати свою добру волю на тлі плану з мирного врегулювання становища на Близькому Сході, який був запропонований Білим домом.

Разом з Джаредом Кушнером в Єрусалим для конультацій з Нетаньяху прибули ще один радник Трампа Джейсон Грінблатт, спецпосланець США по зв'язках з Іраном Брайан Хук і посол США та Ізраїлі Девід Фрідман.

До візиту в Ізраїль Кушнер обговорював в Аммані американський мирний план по Близькому Сходу з королем Йорданії Абдаллою II. Раніше Абдалла II висловлювався на користь варіанту зі створенням окремого палестинської держави зі столицею в Східному Єрусалимі.