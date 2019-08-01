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Світоліна перемогла росіянку Касаткіну у турнірі WTA в Сан-Хосе

Четвер, 1 серпня 2019, 07:16

Українська тенісистка Еліна Світоліна трохи більше ніж за годину обіграла росіянку Касаткіну у другому колі хардового турніру серії WTA Premier в американському Сан-Хосе.

Про це пише Радіо Свобода.

Втративши власну подачу на початку гри, далі українка зібралася і за матч віддала суперниці лише чотири гейми – 6:3, 6:1.

Це вже п’ята перемога Світоліної над Касаткіною, поки вона їй не поступилася жодного разу.

У наступному колі суперницею Світоліної стане представниця Греції Марія Саккарі. Українська тенісистка зустрічалася з нею у третьому колі Wimbledon, здобувши перемогу у трьох сетах – 6:3, 6:7, 6:2.

Призовий фонд турніру Mubadala Silicon Valley Classic складає понад 876 тисяч доларів. Він для Світоліної є першим з серії турнірів перед останнім цього сезону турніром "Великого слему" US Open.

Теми: спорт
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