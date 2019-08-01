"Микитасі" розіграли 2 мільярди на демонтаж саркофагу ЧАЕС – ЗМІ

ДСП "Чорнобильська АЕС" Держагентства з управління зоною відчуження 29 липня за результатами тендеру замовило ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" демонтаж конструкцій старого "Укриття" над блоком №4 за 2,08 млрд грн.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

До кінця 2023 року "Укрбудмонтаж" демонтує нестабільні конструкції об’єкта "Укриття", які розташовані над блоком №4 під насунутою на нього в листопаді 2016 року аркою Нового безпечного конфайнменту, це буде "ранній" демонтаж.

Оскільки проектування замовляють разом із роботами "під ключ", підсумкова відомість ресурсів та кошториси не були опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни будівельних матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк якості робіт становить рік, а експлуатації об’єкта – 10 років.

Ціна угоди на 19% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 2,55 млрд грн.

Власницею "БК "Укрбудмонтаж" є дружина президента "Укрбуду" та екс-депутата Київради від "УДАРу" Максима Микитася – Наталія. Раніше директором був тепер уже колишній помічник екс-нардепа Микитася – Андрій Якусевич.

Брат останнього – Сергій Якусевич нині займає посаду заступника голови правління "Укрбуд". Він також був співвласником ТОВ "Мегаполісстрой", де іншим співвласником виступав Анатолій Войцехівський, якого правоохоронці звинувачують в самовільному захопленні ділянок та незаконному будівництві.

Усього з 2011 року переможець отримав підрядів переважно в "ЧАЕС" і ДП "НАЕК "Енергоатом" на 3,65 млрд грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ "ЮТЕМ-Інжиніринг" Андрія Стального, Юрія Маковія, Владислава Багірова, Руслана Свінціцького, Павла Цирульнікова і Сергія Лазаренка.

Ця фірма разом із корпорацією "Укртрансбуд" є співзасновниками ТОВ "Будівельна Компанія "Адамант" зі складу корпорації "Укрбуд", діяльність якої контролює Микитась.

Нині корпорацію "Уктрансбуд" не допустили до аукціону через недоліки документів, а ТОВ "Менеджмент Енерго" – за відсутність будь-яких файлів у тендерній пропозиції.

ДАСУ за результатами моніторингу закупівлі заявила, що замовник мав відхилити обидві допущені фірми за неповноту додатків до аналогічних договорів. Замовник це заперечив.

ПАТ "Київметробуд" на день запізнилося з оскарженням дискримінаційних вимог тендеру, які АМКУ з доволі високою імовірністю наказав би прибрати.

Йшлося про досвід будівельно-монтажних робіт по об’єкту будівництва класу наслідків СС3 або будівництва/реконструкції об’єктів V категорії складності в умовах дії джерел іонізуючого випромінювання на суму не менше 20% очікуваної вартості (509,48 млн грн.).