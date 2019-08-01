Порошенко: Я точно буду каятися, але не журналістам

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що за роки його керівництва державою, у нього були помилки, за які він буде просити пробачення у Господа, але також є багато чим пишатися.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

На запитання, що зараз потрібно Україні і хто винен у тому, що сталося, екс-президент відповів, що у тому, хто винен, а хто не винен, дасть оцінку історія і народ.

"Я пропоную, що нам трохи зарано говорити про це. Якщо ми маємо говорити про каяття, то я точно буду каятися. Але не журналістам", - сказав Порошенко.

За його словами, успіхів за ці роки було значно більше, ніж невдач.

Зокрема, він пишається тим, що за його президентства від корупції був очищений НАК "Нафтогаз", додалося прозорості у банківській сфері, були створенні антикорупційні органи і суд тощо.

При цьому Порошенко наголосив, що і сам кардинально змінився за ці 5 років - став сильнішим, досвідченішим, мудрішим, а ще "дуже постарів".

"Я пишаюся, що країна кардинально інша. Але оскільки формат інтерв’ю передбачав, що я мав визнавати цілу низку помилок, я кажу, що в мене, на жаль, є за що просити пробачення в Господа",- додав колишній глава держави.

На питання, щоб він зробив по іншому, п'ятий президент зазначив, що по-іншому проводив би реформи, по-іншому організував би парламентські вибори у 2014 році, по іншому би будував кадрову політику та комунікаційну стратегію.

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