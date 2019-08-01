Порошенко відповів на критику його "жадібності"

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що звинувачення його у жадібності - це імідж, який намагаються створити.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Так на питання про те, що на думку окремих політиків, Порошенка погубила його жадібність, колишній глава держави відповів, що точно ні.

"Це імідж, який намагаються створити. Я на жадібність намагаюся відповісти наступним. Ви уявляєте, що я витратив 2 мільярди гривень своїх власних грошей на армію?", - сказав він.

" Коли хтось каже, що Порошенко жадібний… Я не роздаю грошей, бо кожна копійка дісталася мені важкою роботою. Я ні в кого не залучаю гроші, в тому числі обидві кампанії я провів сам", - додав екс-президент.

За його словами, разом з партнерами по "Рошену" він облаштував Сили протиповітряної оборони, 3-й та 8-й полк спецназу забезпечив антиснайперськими комплексами тощо.

Порошенко додав, що зараз менше дає армії, оскільки вона вже забезпечена, але при цьому наголосив, що благодійні програми не закінчуються.

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