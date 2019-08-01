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Порошенко відповів на критику його "жадібності"

Четвер, 1 серпня 2019, 12:06

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що звинувачення його у жадібності - це імідж, який намагаються створити.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Так на питання про те, що на думку окремих політиків, Порошенка погубила його жадібність, колишній глава держави відповів, що точно ні.

"Це імідж, який намагаються створити. Я на жадібність намагаюся відповісти наступним. Ви уявляєте, що я витратив 2 мільярди гривень своїх власних грошей на армію?", - сказав він.

"Коли хтось каже, що Порошенко жадібний… Я не роздаю грошей, бо кожна копійка дісталася мені важкою роботою. Я ні в кого не залучаю гроші, в тому числі обидві кампанії я провів сам", - додав екс-президент. 

За його словами, разом з партнерами по "Рошену" він облаштував Сили протиповітряної оборони, 3-й та 8-й полк спецназу забезпечив антиснайперськими комплексами тощо.

Порошенко додав, що зараз менше дає армії, оскільки вона вже забезпечена, але при цьому наголосив, що благодійні програми не закінчуються.

Читайте також першу частину інтерв'ю "Петро Порошенко: Зеленський - не Голобородько, це точно"

Українська правда
Теми: Порошенкоблагодійністьармія
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