Прохолодна і дощова погода буде в Україні наприкінці тижня

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Четвер, 1 серпня 2019, 12:34

У найближчі дні в Україні прогнозується прохолодна погода, часом короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Зазначається, що 2 серпня на більшій частині території України, крім півдня та Закарпаття, продовжить панувати прохолодна повітряна маса, погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску з імовірністю невеликих дощів в північно-західній частині країни.

У західних, вдень і в північних, центральних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°; в південній частині та на Закарпатті вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 24-29°.

У Києві - вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 2 серпня найвища температура вдень була +34,2 в 1936 році, найнижча вночі +10,2 в 1945 році.

Повідомляється, що 3 серпня в південній частині і Карпатському регіоні вночі місцями невеликий дощ, вдень помірні короткочасні дощі з грозами; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-14°, на півдні 15-20°; вдень 19-24°, в південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та на Закарпатті 22-27°.

У Києві - без опадів. Вітер північний, 5-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

1 серпня в 9 годині ранку температура води в Чорному і Азовському морях була 25-27°, біля Одеси 22°, в Дніпрі в межах Києва 23°.

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Теми: погода Україна


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