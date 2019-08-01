Укрзалізниця купує рушники та вишиванки по 4 тисячі за штуку

Філія "Центр сервісного забезпечення" Укрзалізниці за результатами тендеру підписала два контракти на закупівлю 200 вишиванок та 200 лляних рушників на 1,53 мільйона гривень.

Про це пише "Залізниця без корупції".

Зокрема, закуплять 100 чоловічих та 100 жіночих лляних сорочок з ручною вишивкою у ТОВ "Скорвеус". Ця фірма заснована лише 4 місяці тому по вулиці Магнітського, 1 у Києві. За цією адресою зареєстровані ще понад 700 фірм.

При цьому відзначається, що Укрзалізниця відхилила втричі дешевшу пропозицію конкурента – ТОВ "Торговий Дім Еней", через те, що останній не завірив скан-копію статуту в складі пропозиції та не надав документи про попередній досвід виконання контрактів.

Виробником пропонованої продукції ТОВ "Скорвеус" зазначив ТОВ "ТК-Домашній Текстиль".

Вартість однієї вишиванки становить 4 тисячі 100 гривень.

У другому тендері на закупівлю лляних вишиваних рушників перемогло ТОВ "ТК-Домашній Текстиль" з найнижчою ціною 711 тисяч гривень за 200 рушників (по 3,6 тисячі за штуку).

Згідно з договором, постачальник має надати рушник розміром 220х35 см у пластиковому тубусі, оздобленому вишивкою у формі малого герба України.

Видання зазначає, що на популярному інтернет-сайті вишивки найдорожчий рушник ручної роботи коштує 1,2 тисячі гривень.

ТОВ "ТК-Домашній Текстиль" зареєстроване в Києві, по вулиці Сортувальній №2, де розташована житлова багатоповерхівка. За останні 3 роки фірма отримала близько 100 мільйонів гривень на державних контрактах.

За даними "Наших грошей", власником та директором ТОВ "Скорвеус" вказаний Юрій Мачульський, який прописаний в Ніжині Чернігівської області.

Договір з "ЦСЗ" – це єдина угода за державні кошти.

У довідці про виконання аналогічних робіт фірма надала лист директора ТОВ "ДП Транс Техно Постач" Олександра Корнієнка про укладання між ними на другий день після реєстрації "Скорвеус" угоди про постачання футболок та сорочок.

При цьому, Корнієнко покинув свою посаду в кінці квітня – до оголошення тендеру.

Зараз ця фірма записана на жителя Конго – Кане Нкука Дан Хамаду.

Також "Скорвеус" надала довідку про виконану угоду на поставку лляних сорочок ТОВ "Інтер трейд компані" Валентина Мельничука. Він прописаний в Бердичеві Житомирської області, хоча його фірма зареєстрована в Обухові Київської області.

Раніше фірма мала дві дрібні угоди з залізничниками вартістю 136 тисяч гривень. Тоді фірму контролював Олександр Швець.