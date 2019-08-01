НАБУ обшукує "Украерорух"
Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у приміщеннях Держпідприємства "УкрАероРух" та за місцем проживання його службових осіб.
Про це 1 серпня повідомляє прес-служба НАБУ.
"Слідча дія санкціонована і здійснюється в межах розслідування можливого зловживання посадовцями "УкрАероРуху", - відзначили у відомстві.
Посадовці розмістили понад 400 млн грн держпідприємства на рахунках ПАТ "Платинум Банк", визнаного неплатоспроможним.
Детективи НАБУ займалися розслідуванням зазначених фактів з листопада 2017 року.
У відомстві додали, що наразі це вся інформація, яку у бюро можуть повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства.
У ДП повідомляють, що повністю співпрацюють з працівниками НАБУ в рамках провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.
"Зі свого боку ми повністю співпрацюємо з працівниками НАБУ та готові всіляко сприяти у проведенні необхідних заходів задля можливості повернення втрачених коштів з "Платинум Банку", - заявив керівник "Украероруху" Олександр Доценко.
Після віднесення "Платинум Банку" до категорії неплатоспроможних розслідуються взаємовідносини "Украероруху" та банку в період керівництва держпідприємством Дмитром Бабейчуком.
Нагадаємо:
- 11 червня 2019 року журналісти-розслідувачі опублікували матеріал щодо втрачених 404 млн гривень держпідприємства.
- За кілька тижнів до краху "Платинум Банку" державне підприємство "Украерорух" під керівництвом Дмитра Бабейчука закачало туди 160 млн грн на додачу до розміщених раніше коштів.
- Бабейчука звільнили лише 10 червня 2019 року. Він сам подав заяву на звільнення - за станом здоров’я, після цього т.в.о став Олександр Доценко.