НАБУ обшукує "Украерорух"

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Четвер, 1 серпня 2019, 13:17

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у приміщеннях Держпідприємства "УкрАероРух" та за місцем проживання його службових осіб.

Про це 1 серпня повідомляє прес-служба НАБУ.

"Слідча дія санкціонована і здійснюється в межах розслідування можливого зловживання посадовцями "УкрАероРуху", - відзначили у відомстві.

Посадовці розмістили понад 400 млн грн держпідприємства на рахунках ПАТ "Платинум Банк", визнаного неплатоспроможним.

Детективи НАБУ займалися розслідуванням зазначених фактів з листопада 2017 року.

 
фото: УКраерорух

У відомстві додали, що наразі це вся інформація, яку у бюро можуть повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства.

У ДП повідомляють, що повністю співпрацюють з працівниками НАБУ в рамках провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

"Зі свого боку ми повністю співпрацюємо з працівниками НАБУ та готові всіляко сприяти у проведенні необхідних заходів задля можливості повернення втрачених коштів з "Платинум Банку", - заявив  керівник "Украероруху" Олександр Доценко.

Після віднесення "Платинум Банку" до категорії неплатоспроможних розслідуються взаємовідносини "Украероруху" та банку в період керівництва держпідприємством Дмитром Бабейчуком.

 

Нагадаємо: 

  • 11 червня 2019 року журналісти-розслідувачі опублікували матеріал щодо втрачених 404 млн гривень держпідприємства. 
  • За кілька тижнів до краху "Платинум Банку" державне підприємство "Украерорух" під керівництвом Дмитра Бабейчука закачало туди 160 млн грн на додачу до розміщених раніше коштів.
  • Бабейчука звільнили лише 10 червня 2019 року. Він сам подав заяву на звільнення - за станом здоров’я, після цього т.в.о став Олександр Доценко.

Українська правда

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Теми: НАБУ обшуки


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