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Надгробні пам’ятники бійців АТО розтрощили на Житомирщині

Четвер, 1 серпня 2019, 13:49

Джерело: прес-служба Нацполіції в Житомирській області.

На кладовищі у Новоград-Волинському невідомі пошкодили 3 надгробки на місцях поховань воїнів-АТОвців.

Деталі:

У ніч на 1 серпня було пошкоджено 16 пам’ятників, з них 3 – на місцях поховань воїнів-АТОвців. Поліцейські розпочали кримінальне провадження та встановлюють обставини події.

Подію кваліфікували як за статтею 297 ККУ (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Осіб що вчинили злочин поки не встановили.

Відповідно до чинного законодавства таке правопорушення карається обмеженням або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

 
 

Українська правда

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Теми: ЖитомирАТОкримінал
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