Облава на ринку: в Києві затримали торговців з небезпечною хворобою
Співробітники Державної міграційної служби та поліції затримали на столичному ринку нелегальних мігрантів, які мали небезпечне інфекційне захворювання і при цьому продавали продукти харчування.
Про це повідомляє прес-служба ДМС.
Зазначається, що загалом на ринку (Троєщина - ред) у Деснянському районі столиці 31 липня було затримано 59 осіб.
Повідомляється, що 33 осіб примусово повернуть у країну походження, 17-ти особам скоротили термін перебування в Україні, а ще двох мігрантів помістять до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для ідентифікації особи.
Також складено 42 адмінпротоколи щодо порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні.
У ДМС наголосили, що минулого тижня на цьому ж ринку було затримано 63 мігранти, троє з яких були хворими на інфекційно небезпечний недуг.
"Під час флюорографічного обстеження у трьох із них виявили ознаки серйозного інфекційного захворювання", - додали у відомстві, зазначивши, що чоловіки продавали продукти харчування і контактували з "сотнями людей".
Як пояснили "Українській правді" у прес-службі Міграційної служби, медобстеження проходять лише ті, кого направляють до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для ідентифікації особи.
Тож, скільки загалом може бути небезпечно-хворих мігрантів, невідомо.
Навесні цього року на тому ж ринку з подібним інфекційним захворюванням виявили продавця шаурмою.
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