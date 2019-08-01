Облава на ринку: в Києві затримали торговців з небезпечною хворобою

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Четвер, 1 серпня 2019, 14:12

Співробітники Державної міграційної служби та поліції затримали на столичному ринку нелегальних мігрантів, які  мали небезпечне інфекційне захворювання і при цьому продавали продукти харчування.

Про це повідомляє прес-служба ДМС. 

Зазначається, що загалом на ринку (Троєщина - ред) у Деснянському районі столиці 31 липня було затримано 59 осіб.

Повідомляється, що 33 осіб примусово повернуть у країну походження, 17-ти особам скоротили термін перебування в Україні, а ще двох мігрантів помістять до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для ідентифікації особи. 

Також складено 42 адмінпротоколи щодо порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні.

 
фото ДМС

У ДМС наголосили, що минулого тижня на цьому ж ринку було затримано 63 мігранти, троє з яких були хворими на інфекційно небезпечний недуг.

"Під час флюорографічного обстеження у трьох із них виявили ознаки серйозного інфекційного захворювання", - додали у відомстві, зазначивши, що чоловіки продавали продукти харчування і контактували з "сотнями людей".

 
фото ДМС

Як пояснили "Українській правді" у прес-службі Міграційної служби, медобстеження проходять лише ті, кого направляють до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для ідентифікації особи. 

Тож, скільки загалом може бути небезпечно-хворих мігрантів, невідомо.

Навесні цього року на тому ж ринку з подібним інфекційним захворюванням виявили продавця шаурмою.

Українська правда

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Теми: Міграційна служба Київ


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