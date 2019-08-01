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Росіяни будуть викликати дощі, щоб погасити масштабні пожежі в Сибіру

Четвер, 1 серпня 2019, 14:28

Російські фахівці будуть викликати штучні опади у Красноярському краї і Іркутської області для боротьби з лісовими пожежами.

Про це у четвер повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на прес-службу федеральної "авіалісохорони".

"1 серпня, спеціальний літак-зондіровщик Ан-26 злетів в Іркутську і взяв курс на північ Іркутської області. Там, в районі дії лісових пожеж в Казачинське-Ленський, Киренському і Усть-Кутськом районах, спостерігаються умови для розвитку хмарності, придатної для проведення робіт по штучному викликанню опадів з метою боротьби з лісовими пожежами", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Опади будуть викликані за допомогою запуску в хмари спеціальних піротехнічних патронів з йодистим сріблом.

Нагадаємо:

  • Станом на 1 серпня на території РФ зафіксовано майже 470 пожеж в лісах загальною площею понад 2,9 млн гектарів.
  • Режим "Надзвичайної ситуації" діє в Іркутській області, Красноярському краї, в двох районах Бурятії, одному районі Якутії.
  • Міноборони Росії вже створило авіаційне угрупування з десяти літаків Іл-76 та десяти вертольотів Мі-8 для надання допомоги в гасінні лісових пожеж.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сибірпожежа
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