Дим від сибірських пожеж долетів до Америки
Дим від пожеж у Сибіру поширився на Аляску та частину західного узбережжя Канади.
Про це у четвер повідомила NASA і на підтвердження опублікувала супутниковий знімок.
Фахівець із вивчення атмосфери у центрі космічних польотів НАСА Колін Сефтор сказав, що "дим від сибірських пожеж тепер можна побачити від сходу Росії до Аляски, вниз по західному узбережжю Канади (і над східним Тихим океаном), а також над Ванкувером і Сіетлом".
Нагадаємо:
- Станом на 1 серпня на території РФ зафіксовано майже 470 пожеж в лісах загальною площею понад 2,9 млн гектарів.
- Режим "Надзвичайної ситуації" діє в Іркутській області, Красноярському краї, в двох районах Бурятії, одному районі Якутії.
- Міноборони Росії вже створило авіаційне угрупування з десяти літаків Іл-76 та десяти вертольотів Мі-8 для надання допомоги в гасінні лісових пожеж.
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