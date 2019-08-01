Дим від сибірських пожеж долетів до Америки

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Четвер, 1 серпня 2019, 16:57

Дим від пожеж у Сибіру поширився на Аляску та частину західного узбережжя Канади.

Про це у четвер повідомила NASA і на підтвердження опублікувала супутниковий знімок.

Фахівець із вивчення атмосфери у центрі космічних польотів НАСА Колін Сефтор сказав, що "дим від сибірських пожеж тепер можна побачити від сходу Росії до Аляски, вниз по західному узбережжю Канади (і над східним Тихим океаном), а також над Ванкувером і Сіетлом".

 

Нагадаємо:

  • Станом на 1 серпня на території РФ зафіксовано майже 470 пожеж в лісах загальною площею понад 2,9 млн гектарів.
  • Режим "Надзвичайної ситуації" діє в Іркутській області, Красноярському краї, в двох районах Бурятії, одному районі Якутії.
  • Міноборони Росії вже створило авіаційне угрупування з десяти літаків Іл-76 та десяти вертольотів Мі-8 для надання допомоги в гасінні лісових пожеж.

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Теми: катастрофи погода


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