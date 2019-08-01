Команда Зеленського збрехала на президентських виборах, що в неї немає лобі у США

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на звіт

Команда кандидата Володимира Зеленського під час президентських виборів винаймала американську лобістську компанію Signal Group Consulting, LLC, хоча заперечувала цю інформацію.

Компанія Signal Group Consulting, LLC 17 липня подала звіт про виконану роботу на користь Володимира Зеленського у Міністерство Юстиції США.

Деталі: У звіті йдеться про послуги, які компанія надавала Зеленському під час другого туру президентських виборів між 3 квітня і 21 травня. Головна мета співпраці – "підняти імідж".

Сторони контракту, вказані у звіті – Signal Group Consulting, LLC та "Володимир Зеленський – Слуга Народу, за посередництва Маркуса Коена".

"Діяльність включала організацію програми громадських зв’язків та зв’язків з урядом, представлення іноземного клієнта американським медіа, організацію медіа інтерв’ю, зустрічей з представниками мозкових центрів та експертами, надання стратегічних консультацій стосовно медіа США та урядових відносин", – ідеться у звіті.

"Лобісти контактували з офісами конгресменів, сенаторів, Державним Департаментом, мозковими центрами. Предметом листів та дзвінків були домовленості про зустрічі", – повідомляє видання.

Крім того, була зустріч у Білому Домі саме в той день, коли "Команда Зеленського" заперечила свої зв’язки з лобістами.

Згідно з документами, за організацію дводенного візиту української делегації у Вашингтон і консультативні послуги Signal Group отримала від Маркуса Коена 69,371,80 доларів.

Що було раніше: 17 квітня в акаунті "Команди Зеленського" в Facebook спростували інформацію про наявність американського лобі для організації візиту Зеленського в США.

"У нас немає контракту з компанією Сигнал Груп", – заявили представники кандидата.