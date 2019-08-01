Команда Зеленського збрехала на президентських виборах, що в неї немає лобі у США

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на звіт

Команда кандидата Володимира Зеленського під час президентських виборів написала у Facebook неправду стосовно співпраці з американською лобістською компанією Signal Group Consulting, LLC.

Компанія 17 липня подала звіт про виконану роботу на користь Володимира Зеленського у Міністерство Юстиції США.

Деталі: 17 квітня в акаунті "Команди Зеленського" в Facebook спростували інформацію про наявність американського лобі для організації візиту кандидата в США.

"У нас немає контракту з компанією Сигнал Груп", – заявили представники кандидата.

Водночас, у звіті йдеться про послуги, які компанія надавала Зеленському під час другого туру президентських виборів між 3 квітня і 21 травня. Головна мета співпраці – "підняти імідж".

Сторони контракту, вказані у звіті – Signal Group Consulting, LLC та "Володимир Зеленський – Слуга Народу, за посередництва Маркуса Коена".

"Діяльність включала організацію програми громадських зв’язків та зв’язків з урядом, представлення іноземного клієнта американським медіа, організацію медіа інтерв’ю, зустрічей з представниками мозкових центрів та експертами, надання стратегічних консультацій стосовно медіа США та урядових відносин", – ідеться у звіті.

"Лобісти контактували з офісами конгресменів, сенаторів, Державним Департаментом, мозковими центрами тощо. Предметом листів та дзвінків були домовленості про зустрічі", – повідомляє видання.

Крім того, була зустріч у Білому Домі саме в той день, коли "Команда Зеленського" заперечила свої зв’язки з лобістами.

Згідно з документами, за організацію дводенного візиту української делегації у Вашингтон і консультативні послуги Signal Group отримала від Маркуса Коена отримала 69,371,80 доларів.