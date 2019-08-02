Державне бюро розслідувань викликало на допит екс-міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова.

Про це сам Анатолій Могильов повідомив в Facebook.

Могильов повідомив, що 5 серпня його чекають в ДБР для дачі показань по його заяві про анексію Криму.

"Відкрито кримінальне провадження. Багато разів повторював, що злочин - це не тільки дія, але і бездіяльність. І в даному випадку мова йде про бездіяльність перших осіб держави в період анексії території України", - відреагував на повістку екс-глава МВС.