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ДБР викликало на допит міністра МВС часів Януковича

П'ятниця, 2 серпня 2019, 00:39

Державне бюро розслідувань викликало на допит екс-міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова.

Про це сам Анатолій Могильов повідомив в Facebook.

Могильов повідомив, що 5 серпня його чекають в ДБР для дачі свідчень по його заяві про анексію Криму.

"Відкрито кримінальне провадження. Багато разів повторював, що злочин - це не тільки дії, але і бездіяльність. І в даному випадку мова йде про бездіяльність перших осіб держави в період анексії території України", - прокоментував повістку екс-глава МВС.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРдопит
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