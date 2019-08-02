У двох містах Криму фіксують підвищений рівень хімікатів

У містах Армянськ та Красноперекопськ, які знаходяться на півночі окупованого Росією Криму, зафіксували підвищений рівень забруднення атмосферного повітря з 22 по 29 липня.

Про це повідомляють фахівці кримського гідрометцентру, передає "Крим.Реаліі".

"В Армянську за даними спостережень двох стаціонарних постів рівень забруднення атмосферного повітря визначався як підвищений", - повідомили в гідрометцентрі.

У Красноперекопську рівень забруднення атмосферного повітря також визначався як підвищений. Метеорологи наголосили, що вміст хлористого водню в повітрі значно перевищує рівень фону.