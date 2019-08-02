У двох містах Криму фіксують підвищений рівень хімікатів

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П'ятниця, 2 серпня 2019, 01:52

У містах Армянськ та Красноперекопськ, що знаходяться на півночі окупованого Росією Криму, зафіксували підвищений рівень забруднення атмосферного повітря з 22 по 29 липня.

Про це повідомляють фахівці кримського гідрометцентру, передає "Крим.Реаліі".

"Так, в Армянську за даними спостережень двох стаціонарних постів рівень забруднення атмосферного повітря визначався як підвищений", - повідомили в гідрометцентрі.

У Красноперекопську рівень забруднення атмосферного повітря також визначався як підвищений. У гідрометцентрі зазначили, що вміст хлористого водню в повітрі значно перевищує рівень фону.

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Теми: Крим


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