У двох містах Криму фіксують підвищений рівень хімікатів

У містах Армянськ та Красноперекопськ, що знаходяться на півночі окупованого Росією Криму, зафіксували підвищений рівень забруднення атмосферного повітря з 22 по 29 липня.

Про це повідомляють фахівці кримського гідрометцентру, передає "Крим.Реаліі".

"Так, в Армянську за даними спостережень двох стаціонарних постів рівень забруднення атмосферного повітря визначався як підвищений", - повідомили в гідрометцентрі.

У Красноперекопську рівень забруднення атмосферного повітря також визначався як підвищений. У гідрометцентрі зазначили, що вміст хлористого водню в повітрі значно перевищує рівень фону.