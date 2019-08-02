1,5 мільйона доларів хабара: правоохоронці затримали топ-чиновників

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П'ятниця, 2 серпня 2019, 02:40

Правоохоронці затримали на хабарі в розмірі $ 1,5 млн гендиректора "Інституту охорони ґрунтів України" і керівника підприємства "Головинський кар'єр".

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

"Гендиректора держустанови затримали в службовому кабінеті, а директора держпідприємства на виїзді з Києва", - йдеться в повідомленні силовиків.

Встановлено, що з метою приватизації державного підприємства представники громадськості надали пакет документів до держустанов.

"Чиновники висунули вимогу про надання неправомірної вигоди за вирішення даного питання. $ 1,3 млн хабара необхідно надати керівнику "Інститут охорони грунтів України" і $ 200 тис - директору "Головинський кар'єр", - повідомляє Нацполіція.

Як зазначається, керівник ДП "Головинський кар'єр", який також є головою ліквідаційної комісії, повинен був допомогти в прискоренні процедури ліквідації держпідприємства, а гендиректор ДУ "Інститут охорони грунтів України" - в безперешкодній його приватизації.

В даний час вирішується питання висунення їм підозри.

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Теми: хабар


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