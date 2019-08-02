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КНДР провела випробування нової ракетної системи

П'ятниця, 2 серпня 2019, 03:53

Корейська Народно-Демократична Республіка провела випробування нової ракетної системи.

Про це з посиланням на заяву Об'єднаного комітету начальників штабів Республіки Корея повідомляє агентство Yonhap.

Північна Корея заявила, що весь тиждень проводила випробування нової ракетної системи.

Лідер Кім Чен Ин "провів вогневу перевірку недавно розробленої великокаліберної багатоцільовий ракети", - повідомляє агенство.

"Пробні пуски довели бойову ефективність всієї системи", - йдеться в повідомленні військових.

Дізнавшись про результат стрільби, Кім Чен Ин сказав - "Ракета дуже велика, і це стане неминучим лихом для сил, які стають метою зброї".

Нагадаємо:

  • КНДР вдруге за тиждень запустила дві балістичні ракети.

Теми: КНДР
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