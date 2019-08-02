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Трамп погодив нові санкції для Росії за отруєння Скрипалів – ЗМІ

П'ятниця, 2 серпня 2019, 08:59
Трамп погодив нові санкції для Росії за отруєння Скрипалів – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у справі отруєння Скрипалів.

Про це стало відомо виданню Politico від двох власних джерел, пише "Європейська правда".

Про які саме санкції іде мова, видання не уточнює.

У минулому році адміністрація Трампа ввела перший пакет санкцій у справі отруєння в Солсбері. Закон вимагав, що президент повинен запровадити другий раунд санкцій, якщо виявиться неможливим встановити, що відповідна держава припинила використання хімічної зброї.

Американські спецслужби не знайшли такого підтвердження щодо Росії, яка продовжує заперечувати свою відповідальність за атаку на Скрипалів.

Втім Дональд Трамп, який не хотів суперечити президенту РФ Путіну, загальмував процес введення другого раунду санкцій.

На початку цього тижня лідери комітету з іноземних справ Палати представників США демократ Еліот Енгель і республіканець Майкл Маккол закликали Трампа у листі ввести другий пакет санкцій проти РФ.

Державний департамент і міністерство фінансів США підготували пакет санкцій в кінці березня, повідомляло агентство Reuters, але з того часу вони чекають на підписання президентом.

Білий дім наразі утримується від коментарів.

Сергєй Скрипаль — колишній офіцер російської військової розвідки, який одночасно працював на британські розвідувальні служби. Він і його дочка Юлія були знайдені без свідомості в березні 2018 роки після отруєння нервовим агентом. Обоє пережили атаку.

У відповідь США і європейські країни вислали десятки російських дипломатів, а США в серпні 2018 року ввели перший раунд санкцій проти Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїСШАРосіяСкрипаль
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