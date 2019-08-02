У Києві чоловік під час обшуку вистрибнув із 10 поверху
Джерело: Поліція Києва
У столиці чоловік, у якого проводили обшук у рамках кримінального провадження, вистрибнув з балкона 10-го поверху.
Деталі: Поліцейські за рішенням суду проводили у квартирі киянина обшук у рамках кримінального провадження за ст. 307 (незаконне виготовлення, придбання чи зберігання наркотиків).
У квартирі виявили речовини, схожі на кокаїн і екстазі.
Під час слідчої дії чоловік, у якого проводили обшук, відштовхнув оперативника, вибіг на балкон і стрибнув із 10 поверху.
Від отриманої травми він загинув.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
Відзначається, що буде проведена службова перевірка дій поліцейських, які проведили обшук.
Про подію також повідомили у Державне бюро розслідувань.
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