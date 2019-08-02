Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві чоловік під час обшуку вистрибнув із 10 поверху

П'ятниця, 2 серпня 2019, 09:52

Джерело: Поліція Києва

У столиці чоловік, у якого проводили обшук у рамках кримінального провадження, вистрибнув з балкона 10-го поверху.

Деталі: Поліцейські за рішенням суду проводили у квартирі киянина обшук у рамках кримінального провадження за ст. 307 (незаконне виготовлення, придбання чи зберігання наркотиків).

У квартирі виявили речовини, схожі на кокаїн і екстазі.

Під час слідчої дії чоловік, у якого проводили обшук, відштовхнув оперативника, вибіг на балкон і стрибнув із 10 поверху. 

Від отриманої травми він загинув.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

Відзначається, що буде проведена службова перевірка дій поліцейських, які проведили обшук.

Про подію також повідомили у Державне бюро розслідувань.

Українська правда
Теми: поліціяКиївобшуки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
поліція
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Що повинен зробити Вигівський на посаді голови Національної поліції
Останні новини
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
Усі новини...
Реклама: