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У "Слузі народу" вчать регламент і обіцяють бюджет-2020 восени

П'ятниця, 2 серпня 2019, 12:10

Обраниця до Верховної Ради від "Слуги народу" з 96 округу Ольга Василевська-Смаглюк розповіла про навчання у Трускавці і спрогнозувала ухвалення держбюджету-2020 восени.

"Ми сьогодні вивчаємо регламент Верховної Ради. Як Верховна Рада діє, взаємодіє, як вона формується. Які комітети створюються, як подавати законопроекти – як законопроект має виглядати", – розповіла вона кореспонденту телеканалу "112 Україна".

"Крім цього, ми ще вивчаємо Конституцію, хто ще не вивчив її перед цим (сказала зі сміхом – ред.), можливо, якісь тонкощі рішень Конституційного Суду. Дуже цікаво, насправді" – додала молода політикиня.

На запитання, чи готова Василевська-Смаглюк, яка розглядає можливість роботи у бюджетному комітеті, працювати над наступним бюджетом у новорічні свята, вона відповіла: "Хто вам сказав, що бюджет розглядають взимку? Це у минулої влади так було!".

"Наскільки я розумію, міністр фінансів уже підготував бюджетну декларацію на 2020-2022 роки, яка буде відображати всі основні макропоказники: доходи, видатки, інфляцію, все там буде відображено уже – і на основі цієї бюджетної декларації буде легше спроектувати бюджет", – зазначила майбутня депутатка.

"Я так розумію, що він уже готується – і ми подамо його восени. Я думаю, що приймемо його до жовтня-листопада", – додала Василевська-Смаглюк.

 

Ольга Василевська-Смаглюк раніше працювала журналісткою ТСН

ТСН

Вона вважає, що прибуток від приватизації землі – не перспектива найближчого року.

"Треба провести аудит земель", – заявила майбутня депутат з приводу ідеї зняти мораторій на продаж земель.

"Наприклад, на моєму окрузі, 96-му, у Мусійках Іванківського району люди прокинулися і дізналися, що вся їхня земля приватизована вже чи здана в довгострокову оренду. Зараз наші юристи розбираються – допомагають селянам розібратися, хто ж вкрав їхню землю", – сказала вона.

"Є в Поліському районі село, яке вже повністю огороджено шлкабаумом, туди неможливо потрапити. Хто ці землі взяв собі і що взагалі відбувається в нас із землею?", – додала Василевська-Смаглюк

"Я думаю, спочатку треба провести повний аудит земель, а вже потім, десь через рік, можна буде знімати мораторій. Щодо приватизації – я думаю, ми закладемо дохід, як завжди, десь на рівні 17 мільярдів, але ринок земель туди поки що не буде входити", – заявила вона

Олена Рощенко, УП
Теми: Слуга народуВерховна Радабюджет
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