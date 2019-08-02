В Україну суне "какабека" – синоптик

У найближчі дні в Україну прийде циклон з Румунії і принесе з собою дощі, грози і шквали.

Про це повідомила синоптик Наталя Діденко у Facebook.

"Щось давненько не траплялася в нас синоптична ситуація під симпатичним, проте небезпечним псевдонімом "какабека". Саме так можна буде означити погоду, яка суне до нас із південного заходу, а точніше з Румунії. Там формується циклон", - написала вона.

3 серпня на Одещині та Прикарпатті прогнозують дощі та грози, які місцями переходитимуть у сильні зливи із локальними шквалами та градом.

Скриншот з meteo.gov.ua

"Циклон поступово, протягом ночі на 4 серпня та протягом недільного дня, переміщуватиметься із заходу на схід. Тому вдень 3 серпня, вночі та вдень 4-го серпня на півдні України, в центральних областях, на Прикарпатті та на сході – дощі, грози, місцями сильні зливи, локальний град, при грозах шквали", - відзначає синоптик.

На півночі та заході 3-4 серпня очікуються невеликі періодичні дощі з проясненнями.



Температура повітря на вихідних становитиме +20+24 градуси.

На півдні в суботу ще буде спекотно, +25+30, але в неділю на півдні та сході суттєво похолоднішає.



У Києві 3-4 серпня невеликі дощі чергуватимуться із сонцем, температура повітря становитиме +20+22 градуси.

Скриншот з meteo.gov.ua

"Важливий нюанс! У неділю в Україні очікується сильний північно-західний вітер! З вівторка в Україні почне теплішати", - підсумувала синоптик.