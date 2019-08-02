Росія і США офіційно підтвердили смерть ракетного договору

Міністерство закордонних справ Росії у п’ятницю офіційно підтвердило, що договір зі Сполученими Штатами про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) припинив діяти.

Про це йдеться в документі, опублікованому в п'ятницю на сайті російського відомства.

"2 серпня 2019 року за ініціативою американської сторони припинено дію Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про ліквідацію їх ракет середньої дальності і меншої дальності, підписаного в Вашингтоні 8 грудня 1987 року", - йдеться в тексті відомства.

Водночас, держсекретар США Майкл Помпео в п'ятницю також написав, що Вашингтон офіційно виходить з договору.

"2 лютого США дали Росії шість місяців на те, щоб повернутися до виконання ДРСМД. Росія відмовилася, тому дія договору закінчується сьогодні. США не будуть залишатися учасниками договору, коли інші порушують його. Росія несе виключну відповідальність", - написав він у Twitter.

США 2 серпня офіційно залишили російсько-американський договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, який ознаменував собою завершення "холодної війни".

США заявили, що Росія порушує умови ДРСМД, і в цій ситуації його збереження не вигідне Сполученим Штатам.

Аналітики побоюються, що крах історичної угоди може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм.

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Нагадаємо:

2 лютого США припинили свої зобов'язання за Договором і почали процес виходу з нього. Незабаром після цього президент Росії Володимир Путін призупинив зобов'язання Росії щодо договору. РФ послідовно заперечувала усі звинувачення США.

Європейська правда