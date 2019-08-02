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Витік хімічно-небезпечної речовини стався на Миколаївщині

П'ятниця, 2 серпня 2019, 14:52

На станції Колосівка у Веселинівському районі на Миколаївщині з запірної арматури 60-ти тонної цистерни стався витік хімічно-небезпечної речовини (ймовірно бензолу).

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що повідомлення про витік рятувальникам надійшло у п'ятницю о 08:45.

За даними ДСНС, цистерна була відведена за межі населеного пункту на резервну колію задля уникнення затримок руху поїздів. 

 
фото ДСНС
 
фото ДСНС

"Для забезпечення пожежної безпеки до місця залучено пожежно-рятувальне відділення 11 Державної пожежно-рятувальної частини та пересувну хіміко-радіологічну лабораторію аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області", - сказано у повідомленні. 

 
фото ДСНС
 
фото ДСНС

Повідомляється, що очікується прибуття аварійної бригади представника фірми-власника.

 
фото ДСНС
 
фото ДСНС

Згодом у ДСНС додали, що групою радіаційного, хімічного та біологічного захисту за допомогою приладів хімічної розвідки та контролю проведено відповідні заміри. 

За результатами дослідження перевищень вмісту хімічно небезпечної речовини понад гранично-допустимої концентрації в атмосферному повітрі не виявлено.

Українська правда
Теми: ДСНСМиколаївська область
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