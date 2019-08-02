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Розлючені фермери скинули 20 тонн гною перед офісом партії Макрона

П'ятниця, 2 серпня 2019, 16:05

У Франції фермери, невдоволені угодою про вільну торгівлю з Канадою, скинули тонни гною під офісом партії Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Фермери активно протестують впродовж минулого тижня. Вони вигадують різні варіанти протесту, щоб висловити незгоду із договором. Загалом за тиждень вони "атакували" 15 депутатів президентської партії у різних районах країни – від Бургундії до Парижа.  

Останню показову акцію фермери із профспілки FDSEA провели біля південного міста Тулуза у ніч на п’ятницю.

Вони скинули 20 тонн гною перед офісом партії "Вперед, республіка". 

Партія у відповідь засудила вандалізм.

Представник FDSEA Люк Месба заявив у п'ятницю в ефірі місцевої телерадіомовної компанії France Bleu, що угода Європейського союзу з Канадою "згубна для нас, фермерів, і знищить усі норми якості".

Парламент Франції минулого тижня ратифікував угоду, яке знижує мита і розширює доступ до ключових продуктів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франція
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