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Депутата Одеської облради взяли під варту з підозрою у розкраданні мільйонів

П'ятниця, 2 серпня 2019, 18:14

Джерело: повідомлення Служби безпеки України

Депутату Одеської обласної ради повідомили про підозру та взяли під варту через ймовірне розкрадання коштів під час реконструкції з’єднувального каналу "Тилігульський лиман – Чорне море"

Деталі: За версією слідства, посадовці Регіонального ландшафтного парку "Тилігульський" уклали договір на ремонтні роботи із місцевим підрядним підприємством, генеральним директором якого є депутат обласної ради.

У свою чергу підрядник доручив частину робіт одній із бізнес-структур регіону, яка не пов`язана з будівництвом чи реконструкцією гідротехнічних об’єктів і не мала необхідної техніки та обладнання.

Цій фірмі перерахували  20 мільйонів гривень із 60, що виділено на реконструкцію

Щоб "відмити кошти" фігуранти провадження вносили до документів неправдиві дані про обсяги та вартість виконаних робіт. Переведені бюджетні кошти згодом були переведені у готівку та привласнені.

Роботи з реконструкції були проведені неякісно, що призвело до швидкого руйнування гідротехнічної споруди та унеможливило її подальшу експлуатацію. Тому для відновлення зруйнованих обʼєктів із бюджету планувалося виділити ще понад 35 мільйонів гривень цьому ж підряднику.

 
 

Наразі депутату обласної ради – генеральному директору підприємства-підрядника будівництва повідомлено про підозру у привласнення майна та службовому підробленні, а виконавцю технічного нагляду будівництва, який визнав гідротехнічні споруди придатними до експлуатації, у службовому підробленні.

Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту відповідно.

СБУ не називає прізвища підозрюваних. Водночас, згідно з матеріалами кримінального провадження, які містять у судовому реєстрі, фірмою-підрядником є ТОВ "Укргазифікація Південь". Її керівником та одним із засновників є депутат облради від "БПП" Ігор Єрьоменко.

Українська правда

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Теми: Одесакорупція
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