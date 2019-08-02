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Зеленський отримує зарплату "як у Порошенка"

П'ятниця, 2 серпня 2019, 22:26

Президент України Володимир Зеленський отримує заробітну платню у розмірі 28 тисяч гривень на місяць до вирахування податків.

Про це повідомили в Державному управлінні справами, передає Громадське.

У червні Зеленському нарахували зарплату в розмірі посадового окладу — 28 тисяч гривень, з яких сплачено податки та збори на загальну суму 5 460 гривень.

"Інших складових заробітної плати (надбавок, премій тощо) президентові України не встановлено", - йдеться у відповіді ДУС.

Зазначимо, що попередній президент Петро Порошенко отримував таку ж зарплату.

В його декларації за 2018 рік вказано дохід від зарплати за основним місцем роботи у 336 тисяч гривень, тобто 28 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо:

  • У декларації, яку Зеленський подав перед подачею документів в ЦВК, він задекларував за 2017 рік 7,3 млн гривень доходів, а його дружина близько 800 тис. гривень. 

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийПорошенко
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