Зеленський отримує зарплату "як у Порошенка"
П'ятниця, 2 серпня 2019, 22:26
Президент України Володимир Зеленський отримує заробітну платню у розмірі 28 тисяч гривень на місяць до вирахування податків.
Про це повідомили в Державному управлінні справами, передає Громадське.
У червні Зеленському нарахували зарплату в розмірі посадового окладу — 28 тисяч гривень, з яких сплачено податки та збори на загальну суму 5 460 гривень.
"Інших складових заробітної плати (надбавок, премій тощо) президентові України не встановлено", - йдеться у відповіді ДУС.
Зазначимо, що попередній президент Петро Порошенко отримував таку ж зарплату.
В його декларації за 2018 рік вказано дохід від зарплати за основним місцем роботи у 336 тисяч гривень, тобто 28 тисяч гривень на місяць.
Нагадаємо:
- У декларації, яку Зеленський подав перед подачею документів в ЦВК, він задекларував за 2017 рік 7,3 млн гривень доходів, а його дружина близько 800 тис. гривень.