Зеленський отримує зарплату "як у Порошенка"

Президент України Володимир Зеленський отримує заробітну платню у розмірі 28 тисяч гривень на місяць до вирахування податків.

Про це повідомили в Державному управлінні справами, передає Громадське.

У червні Зеленському нарахували зарплату в розмірі посадового окладу — 28 тисяч гривень, з яких сплачено податки та збори на загальну суму 5 460 гривень.

"Інших складових заробітної плати (надбавок, премій тощо) президентові України не встановлено", - йдеться у відповіді ДУС.

Зазначимо, що попередній президент Петро Порошенко отримував таку ж зарплату.

В його декларації за 2018 рік вказано дохід від зарплати за основним місцем роботи у 336 тисяч гривень, тобто 28 тисяч гривень на місяць.

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