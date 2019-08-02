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ЦВК визнала бездіяльною комісію на 50-му окрузі в Донбасі

П'ятниця, 2 серпня 2019, 23:00
ЦВК визнала бездіяльною комісію на 50-му окрузі в Донбасі

Центральна виборча комісія самостійно перерахує голоси на 50-му окрузі в Донецькій області.

Про це йдеться у повідомленні ЦВК у Facebook.

Зазначається, що під час засідання 2 серпня Комісія встановила бездіяльність окружної виборчої комісії в 50-му окрузі, оскільки та не доставила до ЦВК протоколи з результатами голосування.

"Відтак, Комісія визначила, що повноваження ОВК ОВО № 50 щодо встановлення підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі № 50 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року здійснює Центральна виборча комісія", - сказано у повідомленні ЦВК.

При цьому Комісія зобов’язала членів ОВК № 50 передати уповноваженим представникам ЦВК пакети з виборчими документами окремих виборчих дільниць.  

ЦВК уповноважила заступника голови Комісії Євгена Радченка і члена Комісії Леонтія Шипілова та визначених працівників секретаріату Центральної виборчої комісії отримати цю виборчу документацію.

Також ЦВК звернулася до Нацполіції для забезпечення охорони під час приймання, передачі та транспортування від ОВК до ЦВК зазначеної документації.

Зазначимо, що згідно з даними на сайті ЦВК на окрузі №50 з різницею в 206 голосів перемає Руслан Требушкін від "Опозиційного блоку". На другому місці само висуванець Андрій Аксьонов.

Українська правда

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Теми: ЦВКвибори
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