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Представник Світового банку Георгієва номінована на пост глави МВФ

Субота, 3 серпня 2019, 02:52

Головний виконавчий директор Всесвітнього банку (ВБ) Крісталіна Георгієва офіційно номінована країнами ЄС єдиним кандидатом на пост директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це повідомляє міністерство економіки і фінансів Франції, пише DW.

У неї є всі необхідні навички для успішного керівництва фінансовою організацією, підкреслив глава міністерства Брюно Ле Мер.

Кандидатура представниці Болгарії отримала підтримку кваліфікованої більшості. Її суперник, колишній міністр фінансів Нідерландів Йерун Дейсселблум вже привітав Георгієву з перемогою.

На початку липня учасники позачергового саміту ЄС запропонували висунути главу Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард на пост голови Європейського Центробанку.

Після цього 63-річна Лагард оголосила, що припиняє роботу на посаді глави МВФ на період номінації.

В даний час до моменту номінування глава МВФ не може бути старше 65 років. Висування Георгієвою, якої в середині серпня виповниться 66 років, стало винятком.

Крісталіна Георгієва є головним виконавчим директором СБ з січня 2017 року. До цього вона займала посади єврокомісара з гуманітарної допомоги і антикризових заходів, а пізніше - єврокомісара з питань бюджету. У 2016 році уряд Болгарії запропонував кандидатуру Георгієвої на пост глави Організації Об'єднаних Націй.

"Українська правда" у Threads

Теми: МВФФранція
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