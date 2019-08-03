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Зеленський пропонує скасувати візи для ряду країн, щоб звідти їхали лікуватися

Субота, 3 серпня 2019, 12:48
Зеленський пропонує скасувати візи для ряду країн, щоб звідти їхали лікуватися
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Президент Володимир Зеленський пропонує скласти перелік країн, з якими варто було б скасувати візовий режим задля розвитку медичного туризму в Україні.

Про це він заявив на нараді з питань розвитку медичного туризму у Трускавці на Львівщині, повідомляє Укрінформ.

Зеленський, Богдан і Мальський у Трускавці
Зеленський, Богдан і Мальський у Трускавці
Фото Ельдара Сарахмана, УП

"Ми можемо скласти перелік країн, громадяни яких часто приїжджають до України на лікування, з тим, щоб скасувати для них візовий режим, і звернутися до Міністерства закордонних справ (розглянути це питання - ред.). Особливо це стосується тих країн, громадяни яких зазвичай сюди приїжджають на лікування і оздоровлення і відчувають ці перепони у перетині кордону", - сказав Зеленський.

 
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Він зауважив, що нині з України на лікування за кордон їде втричі більше людей, ніж приїжджають в Україну, тому питання розвитку медичного туризму досить актуальне.

У нараді разом з Зеленським взяли участь глава Офісу президента Андрій Богдан, заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук, голова Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський.

Українська правда

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Теми: Зеленськиймедицинатуризм
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