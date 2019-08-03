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Президент не бачив батьків 2,5 місяці

Субота, 3 серпня 2019, 16:02
Президент не бачив батьків 2,5 місяці

Джерело: коментар Зеленського "Українській правді" у Трускавці

Президент Володимир Зеленський не бачив своїх батьків з дня інавгурації, однак мама щодня йому телефонує.

Пряма мова: "Щодня моя мама мені дзвонить мінімум один раз. Ображається, що я іноді не піднімаю трубку. Побачу їх. Вони прилетять побачити онуків після 9-го.

Не бачилися вже два місяці, трошки більше. Вони були на інавгурації, після цього не бачилися".

Історія питання:

  • Інавгурація Володимира Зеленського відбулася 20 травня.

Ельдар Сарахман, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленський
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