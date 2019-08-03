Президент не бачив батьків 2,5 місяці
Джерело: коментар Зеленського "Українській правді" у Трускавці
Президент Володимир Зеленський не бачив своїх батьків з дня інавгурації, однак мама щодня йому телефонує.
Пряма мова: "Щодня моя мама мені дзвонить мінімум один раз. Ображається, що я іноді не піднімаю трубку. Побачу їх. Вони прилетять побачити онуків після 9-го.
Не бачилися вже два місяці, трошки більше. Вони були на інавгурації, після цього не бачилися".
Історія питання:
- Інавгурація Володимира Зеленського відбулася 20 травня.
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