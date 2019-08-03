Президент не бачив батьків 2,5 місяці

2461 перегляд
Субота, 3 серпня 2019, 16:02

Джерело: коментар Зеленського "Українській правді" у Трускавці

Президент Володимир Зеленський не бачив своїх батьків з дня інавгурації, однак мама щодня йому телефонує.

Пряма мова: "Щодня моя мама мені дзвонить мінімум один раз. Ображається, що я іноді не піднімаю трубку. Побачу їх. Вони прилетять побачити онуків після 9-го.

Не бачилися вже два місяці, трошки більше. Вони були на інавгурації, після цього не бачилися".

Історія питання:

  • Інавгурація Володимира Зеленського відбулася 20 травня.

Ельдар Сарахман, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський наполягає, що не користувався американськими лобістами 3 серпня 2019, 14:46
Зеленський про відставку Богдана: В будь-який час, коли суспільство хоче 3 серпня 2019, 14:00
Президент зустрічається зі "слугами народу" 3 серпня 2019, 13:02
Усі новини
Головні новини
Зеленський сказав, коли зустрінеться з Трампом
Разумков заявив, що його висунуть на спікера ВР
Перерахунок голосів у Бродах підтвердив перемогу кандидата від "ЄС"
ЦВК визнала бездіяльною комісію на 50-му окрузі в Донбасі
Усі новини
читай!

Як менше скролити і більше читати: 5 порад

сім'я

Що повинна почути від чоловіка кожна друга дружина

здоров'я

Чому фітотерапія не замінить традиційне лікування