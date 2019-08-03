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Вибори: "Слузі народу" голос виборця обійшовся у 19 гривень - КВУ

Субота, 3 серпня 2019, 17:31

Джерело: Комітет виборців України, фінансові звіти партій про витрати з виборчих фондів

Найменше голоси виборців на позачергових парламентських виборах 2019 року коштували для політичних партій "Слуга Народу",  "Опозиційна платформа – За життя" та "Партія Шарія".  

За даними КВУ, співставивши звіти партій про витрати з виборчих фондів із кількістю голосів виборців, які вони отримали за результатами голосування у багатомандатному окрузі, "Слуга Народу" витратила 118,8 млн. і отримала 6 307 792 голоси.

"Ціна голосу – 19 грн"Опозиційна платформа – За життя" витратила 64,4 млн. та отримала підтримку 1 908 111 громадян. Тобто, ціна голосу склала 34 грн.  "Партія Шарія" витратила 8,3 млн., отримавши голоси 327 тис. громадян. Ціна голосу – 26 грн", - зазначили у КВУ. 

Щодо інших партій, що подолали 5% бар’єр, вартість голосу для ВО "Батьківщина" становила 76 грн., для "Голосу" - 129 грн., для "Європейської солідарності" - 88 грн, для "Об’єднання "Самопоміч", яке не подолало 5% бар’єр, голос "коштував" 359 грн. (витрачено 32,8 млн., отримано 91 тис. голосів). 

За даними КВУ, Аграрна партія України "витратила" на голос виборця 334 грн., "Соціальна справедливість" - 331 грн., "Патріот" – 272 грн., "Українська стратегія Гройсмана" – 265 грн., "Сила права" – 235 грн., "Опозиційний блок" – 214 грн., "Радикальна партія Олега Ляшка" – 198 грн., "Громадянська позиція" – 195 грн., "Рух Нових Сил" Міхеіла Саакашвілі - 158 грн., "Сила Людей" – 149 грн., ВО "Свобода" – 90 грн., "Сила і честь" - 56 грн., "Партія Зелених України" - 44 грн. 

Українська правда

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Теми: вибориСлуга народуКВУ
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